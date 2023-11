TS – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 novembre 2023) 2023-11-09 09:38:53 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: PRAGA (Rep.Ceca) – La Roma di Josè Mourinho è a 3 punti dall’aggiudicarsi non solo il passaggio del turno con due giornate d’anticipo ma anche il 1° posto nel Gruppo G di Europa League prima di tuffarsi nel derby di domenica. Per farlo i giallorossi dovranno vincere stasera a Praga contro lo Slavia. Per per la Roma, nella peggiore delle ipotesi, può andar bene anche un pareggio per gestire il primo posto in classifica maturato con il successo nella gara d’andata, per lo Slavia Praga quella di oggi è “la partita”, almeno a detta del tecnico, Jindrich Trpisovsky: “Per noi l’Europa è una festa e quindi ora vogliamo giocare contro questi giocatori forti. Anche la gente lo vuole“ Segui la diretta di Slavia Praga-Roma su Tuttosport.comvedere Slavia Praga-Romae ...