Truffa a Roma da oltre un milione di euro | anziana consegna gioielli e orologi rarissimi al ‘finto’ corriere | “Me l’ha chiesto mio figlio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Continuano senza sosta le attività della Polizia di Stato tese a prevenire e reprimere i reati commessi in danno degli anziani. Gli agenti della Squadra Mobile di, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico di un uomo di 29 anni di origine campana, gravemente indiziato del reato diaggravata in concorso ai danni di una personadel finto incidente a, vittima un’: “Suoè nei guai, paghi” Ladel finto addetto postale L’indagine è scaturita da una denuncia presentata nel luglio scorso da una donna di 83 anni presso gli uffici del commissariato Villa Glori. ...