(Di giovedì 9 novembre 2023) Trasferta veneta per Enrico Candelone e Francesco Foglia su ford sierra numero 135 in compagnia di Paolo Gazzetta ed Alberto Pizzato sulla fida Renault 5 per il 21° revival Valpantena che quest'anno ...

nel weekend in arrivo per i piloti portacolori della scuderia Rally & co , saranno infatti tre le gare che li vedranno protagonisti a partire dalla Toscana in occasione del Rally ...

Triplice impegno per gli scudieri della Rally & co newsbiella.it

L'Italia debutta con una vittoria agli Europei Elite di baseball5: 2-1 all ... Federazione Italiana Baseball

JSE, “K”Line, MOL e NYK collaborano per idrogeno liquefatto come alternativa ai combustibili fossili per raggiungere la decarbonizzazione.Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Giandavide De Pau, in passato autista per il boss Michele Senese, accusato dell’omicidio delle tre prostitute uccise, il 17 novembre 2022, nel quartiere Prati: le ...