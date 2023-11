Triathlon | i convocati dell’Italia per l’ultima tappa stagionale della World Cup a Vina del Mar

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo la terza vittoriainCup di Bianca Seregni, ottenuta a Miyazaki, ancora una volta su distanza olimpica, l’Italia delsi appresta ad affrontaredel 2023, che andrà in scena domenica 12 novembre adel Mar, in Cile, su distanza sprint. L’Italia sarà rappresentata da Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Gianluca Pozzatti (707), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Angelica Prestia (C.S. Esercito- RaschianiTeam) e Myral Greco (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma). Gli atleti percorreranno un giro unico di 750 metri a nuoto, tre da 6 km di ciclismo e due da 2.5 km di corsa: la gara femminile scatterà alle ore 13:45 italiane, mentre quella maschile partirà alle ore 15:30 italiane. Gli azzurri saranno ...

