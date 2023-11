Tre alunni beccati con hashish durante la gita | tutta la classe torna a casa I ragazzini rischiano 6 in condotta e sospensione fino a 15 giorni

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tre studenti minorenni, originari della Toscana,un viaggio di istruzione in pullman, sono stati sorpresi in possesso di. Quanto accaduto ha provocato l'interruzione immediata dellae il ritorno in città, dove la Polizia municipale, supportata dal Gruppo cinofilo antidroga, ha effettuato i primi accertamenti, su richiesta della direzione scolastica. L'articolo .