Travolta da un’autogrù mentre attraversa | 59enne muore ad Alghero

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Una donna di 59 anni è morta nel centro diinvestita da. L’incidente mortale è avvenuto in piazza Sulis dove Caterina Mariani stavando. La donna, che lavorava come bidella nel vicino liceo classico, è stata investita dal mezzo pesante ed è morta sul colpo. L’autogrù è stata messa sotto sequestro e sul corpo della bidellasarà eseguita l’autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

