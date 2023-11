Tratta di persone e sfruttamento della prostituzione | condannato a 8 anni e mezzo

Leggi su bergamonews

Di giovedì 9 novembre 2023. Riduzione e mantenimento in schiavitù, favoreggiamento e di ragazze rumene, alcune addirittura minorenni. Mercoledì 8 novembre la Corte d'assise di Bergamo ha a 8 David Beniamin Vornicu, detto Chioru, rumeno di 31. Il pubblico ministero Claudia Moregola aveva chiesto per lui una condanna a 4 di reclusione, ma i giudici hanno ritenuto non fosse sufficiente. In associazione con altri connazionali, già giudicati, prometteva alle ragazze un lavoro in Italia e una vita migliore per loro e per le loro famiglie e le induceva a lasciare il distretto di Iasi, in Romania, alla volta del Belpaese. Ma una volta ...