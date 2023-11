Trasferta spazza crisi per la Fiorentina | Italiano cerca risposte col Cukaricki e vara il turnover

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) C’è unaprima e unadopo la sosta di ottobre. Fino ad allora, con negli occhi la splendida vittoria di Napoli, si parlava di viola da Champions, di squadra matura e ormai lanciata verso grandi palcoscenici, poi qualcosa si è inceppato, e di brutto: il ko nel derby con l’Empoli, che col senno di poi fa malissimo, visto all’epoca come un semplice incidente di percorso, lo sfortunato 1-0 su rigore al 95? in casa della Lazio, anche quella una sconfitta episodica, per arrivare alla storia recentissima con il gol di Miretti e l’assalto al pullman della Juventus però infruttuoso. Nessun gol, nessun punto, sfortuna sì, ma non basta. Tre sconfitte di fila in campionato che hanno ridimensionato i viola, e che dimostrano come no, il lavoro per diventare grande non sia ancora finito, anzi. E forse, a non far scattare i giusti campanelli ...