Transgender e figli di coppie gay | sì al battesimo Papa Francesco | “Possono fare padrini e testimoni”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le persone Lgbtq+ epotranno esserenei matrimoni e nei battesimi. Non solo, le persone trans* e idi genitori trans o omosessuali potranno essere battezzati. A stabilirlo sono stati lo stessoe la Congregazione per la Dottrina della fede, guidata dal cardinale argentino Víctor Manuel Fernández. Una decisione storica per la Chiesa cattolica, che apre così ancor più le sue porte a fedeli di identità di genere o orientamento sessuale diversi da quella che per millenni è stata considerata la norma. Questo, infatti, è quanto emerso nelle indicazioni provenienti dal Dicastero. Le lettera di apertura adigay Alessia Nobile, una donna ...