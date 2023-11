Traffico Roma del 09-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi alle porte disull'autosole code per incidente tra Guidonia Montecelio la diramazione Nord in direzione di Firenze Ed è ancora intenso illungo la carreggiata interna del raccordo anulare code tra Cassia bis Veientana e Flaminia è tra bufalotte da Appia più avanti tra la Pisana & via Aurelia stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e laed intensoin uscita dalla capitale su strade consolari in particolare sulla Cassia sulla Flaminia su via Cristoforo Colombo e su via Pontina rallentamenti e code anche sul tratto Urbano della A24dalla tangenziale a Raccordo Anulare e sul viadotto della Magliana nelle due direzioni ...