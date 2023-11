Traffico Roma del 09-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Errore: L'attributo resource non è valido.Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondie code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis Veientana e Flaminia tra Bufalotta è da più avanti tra Pisana e via Aurelia stessa situazione carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina e l’intensoin uscita dalla capitare su strade consolari in particolare sulla Cassia sulla Flaminia su via Cristoforo Colombo e su via Pontina lentamente code anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare ed è chiusa per incidente alla Galleria della Nuova Circonvallazione in direzione di San Giovanni ilè deviato sulla complanare inevitabili ripercussioni per ilCi ...