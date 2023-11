Traffico Roma del 09-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari sono possibili rallentamenti per incidente a Trieste in viale Eritrea tra via Lucrino e via Lago di Lesina in zona Torre Spaccata in Viale deinisti in prossimità di martellotti ricordiamo che per lavori di manutenzione dalle 22 di questa sera alle 6 di domani la galleria Giovanni XXIII sarà chiusa in direzione di via del Foro Italico i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità