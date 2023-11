Traffico Roma del 09-11-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione disagi lungo la via Pontina dove per un incidente si sono formate Code in direzione ditra Aprilia e Ardea sempre sulla Pontina un incidente rallenta iltra Castelno Castel di Decima direzione Eurintenso poi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti tra Cassia e Salaria tra Settebagni e la Nomentana e tra Casilina e Appia in esterna si rallenta da via Aurelia a via Pontina è da Casilina a via Nomentana code sulla percorso Urbano della A24 sono segnalate da Tor Cervara al Raccordo direzione fuorie da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta tra Tiburtina e via Salaria verso lo stadio è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San ...