Traffico Roma del 09-11-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 9 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazionenord Ci sono rallentamenti sulla via Salaria Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe tra il raccordo e via di Tor di Quinto si rallenta anche sulla casa tra la torta e la metti sulla Cassia Veientana tra Formello e via della Giustiniana sul Raccordo Anulare abbiamo quadrati in carreggiata interna tra Casilina e a piena esterna tra Prenestina e Nomentana e da trionfare fino a via Aureliaincolonnato sull’intero percorso Urbano della A24 dalla dalla tangenziale verso il centro in tangenziale Tra Tiburtina Portonaccio in via Salaria verso lo stadio Olimpico in direzione euro e Ci sono rallentamenti poi sullaFiumicino Dal raccordo a via del Cappellaccio sulla Pontina da Castel di Decima fino a via Cristoforo Colombo i dettagli sul sito ...