Traffico Roma del 09-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord segnaliamo rallentamenti su via Salaria & via Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e trailer accorda via di Tor di Quinto si rallenta anche sulla Cassia La storta e la Giustiniana ci sono cose sul percorso Urbano della A24 dalla raccordo alla tangenziale verso il centro è in tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico trafficate anche in via Pontina da Pomezia Castelno e via Colombo tra via Ermanno Wolf Ferrari a via di Malafede direzione Eur Ci sono code a tratti lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra Casilina e Ardeatina i dettagli sulla.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...