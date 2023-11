Tra le squadre che giocano il primo Mondiale per Club c' è già un' italiana qualificata

(Di giovedì 9 novembre 2023) Una volta si chiamava Coppa Intercontinentale e si giocava tra la vincitrice della Coppa dei Campioni e quella della Libertadores sudamericana con partite di andata e ritorno nei due continenti (dal 1960 al 1979). Poi è diventata una gara unica giocata a Tokyo (dal 1980 al 2004), fino alla nascita delper, con la partecipazione dellevincitrici dei tornei continentali organizzati dalle sei confederazioni appartenenti alla Fifa, oltre alla squadra campione del paese ospitante. Il torneo, inizialmente in Giappone, in seguito è diventato itinerante (dagli Emirati Arabi al Marocco, dal Qatar all'Arabia Saudita, sede della prossima edizione). Dal 2025 si cambierà ancora, con una nuova formula che prevede la partecipazione di ben 32. Mbappé festeggia un gol Anche Kylian Mbappé sarà tra i ...

con una nuova formula che prevede la partecipazione di ben 32 squadre. Il nuovo format del Mondiale per Club è previsto a partire dal 2025, con il torneo che, come avviene per le Nazionali, si ...