Torino | Juric si scusa per il gesto con la Curva

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le scuse di Ivan, allenatore del, dopo l’ultima vittoria casalinga contro il Sassuolo. I dettagli Ivanha avuto un incontro con ladel. Di seguito le sue parole riportate nell’edizione odierna di Tuttosport. PAROLE – «Sono un essere umano anch’io. E l’altra sera alla fine ero nervoso. Essere squalificato e dover stare in tribuna in un box dietro a un vetro non mi ha aiutato a scaricare la tensione. Io voglio bene ai miei giocatori, li amo persino. Ed ero molto agitato per loro nei minuti finali, così convulsi. Ci tenevo tantissimo a vincere: per i miei ragazzi e per voi tifosi. Per il Toro. Così, alla fine, sono esploso e mi è scappato quel gestaccio: una gioia mista a tanta rabbia. Un’esultanza sbagliata, venuta male, che può aver creato equivoci e malumori: mi ...