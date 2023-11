Torino | Juric | “Gestaccio? C’è stato | ma era per tante cose Mi aspettavo un inizio migliore”

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’allenatore del, Ivan, ha cambiato i programmi ed ha deciso di parlare all’antivigilia della trasferta con il Monza. Le motivazioni sono dovute a seguito dell’incontro chiaritore avuto con i tifosi, per ildi lunedì sera al triplice fischio con il Sassuolo. “al termine della gara? Ieri ètop, ho trovato persone sincere e pure. Loro ci sono rimasti male, pensavano fosse rivolto a loro: il gesto c’è, ma era per– continua il tecnico croato-. Non èbello sentire insultare i giocatori per tutta la partita. Però èil loro modo di spingere la squadra a reagire, l’imporè che non ci sia indifferenza. Mi dispiace se qualcuno si è ...

Raffaele Palladino si prepara ad accogliere il suo amico Ivan, nel Monza -in programma sabato sera allo U - Power Stadium. Il tecnico napoletano non ha ancora battuto l'ex compagno ai tempi del Genoa e per farlo cercherà di far valere una ...

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, pre-gara col Monza, in questi minuti. Ecco alcuni dei passaggi divulgati dal del trainer granata: "Sarà una partita dura. Sono ...Il Torino dopo la vittoria in campionato a Lecce ha bissato in casa contro il Sassuolo, con l’intermezzo dell’inciampo dell’eliminazione dalla Coppa Italia. L’intento ...