Timothée Chalamet è un superumano immune al veleno nello spot del SNL

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 novembre 2023)aldel SNL. L’attore resiste a tutto – persino ai fumi di New York – nel primo promo dell’episodio del Saturday Night Live con la sua conduzione. L’attore sarà ospite dello show in occasione della puntata dell’11 novembre insieme a Boygenius. Il protagonista di Chiamami con il tuo nome ha già condotto la serie di sketch della NBC il 12 dicembre 2020. La promo mostraabbracciare pienamente la tradizione del SNL mentre si avvicina cerimoniosamente al palco dello Studio 8H. Mentre lo fa, Mikey Day e Sarah Sherman osservano sgomenti da dietro una finestra, dato che l’edificio è apparentemente pieno di gas nocivi. Come riportato da The Hollywood Reporter, Mickey Day chiede ...