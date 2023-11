Thuram e la scommessa vinta dall' Inter

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 novembre 2023) A bilancio c'è scritto che per portare Marcusa vestire di nerazzurro l'ha dovuto investire 8 milioni di euro. Non girati al Borussia Moenchengladbach, ultimo club del francese, ma all'entourage dell'attaccante sotto forma di commissioni. Una bella cifra, se si considera cheera a fine contratto e, dunque, a parametro zero. Ma anche un grande affare, tecnico ed economico. Sono stati sufficienti i primi tre mesi della stagione per chiarire a tutti come il nuovo numero 9 di Inzaghi sia l'uomo perfetto per stare accanto a un Lautaro Martinez straripante e come i margini di crescita che ha come punta dicano che non è finita qui. Di sicuro, se oggi qualche squadra volesse avvicinarsi adovrebbe preparare un assegno con tanti zeri un po' come capitato la scorsa estate per Onana, altro parametro ...