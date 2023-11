The Miz is really awesome

(Di giovedì 9 novembre 2023) Riguardo la divisione tra face e heel nel wrestling, non è facile essere grandi interpreti per entrambi gli allineamenti. C’è chi sa farsi amare con facilità ma che da cattivo sarebbe un fiasco, come Rey Mysterio, altri al contrario attirano i fischi con uno sguardo ma da face hanno fallito, come per adesso sta dimostrando Dominik. Riguardo quest’ultima categoria, molti potrebbero collocarci anche The Miz, che nella lunga carriera in WWE solo per un breve periodo è stato considerato face e non ha raggiunto alcun successo. Io però ho sempre avuto la sensazione che l’ex campione WWE avesse le potenzialità per interpretare alla grande pure il beniamino del pubblico, forse ora è la volta buona che ciò verrà dimostrato. The Miz infatti da alcune settimane è chiaramente passato tra i face, andando contro l’Imperium, a Crown Jewel è stato contrapposto a Waller in un segmento e si è ...

