The Marvels | la recensione

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'ultimo film del franchise prodotto da Kevin Feige è al cinema. Con personaggi a cui non ci si appassiona e una sceneggiatura poco convincente

Articoli più letti Salisburgo - Inter, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) di Redazioneè un cinecomic così brutto che non ci si crede di Giulio Zoppello Migliaia di ...

The Marvels, il film con Brie Larson sbarca nelle sale italiane: la trama e il cast La Gazzetta dello Sport

L'ultimo film del franchise prodotto da Kevin Feige è al cinema. Con personaggi a cui non ci si appassiona e una sceneggiatura poco convincente ...Ecco la nostra videorecensione di The Marvels, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con Brie Larson come Captain Marvel.