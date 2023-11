“The Marvels” | i volti noti presenti alla prima del film a Milano

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) Arriva nelle sale italiane da mercoledì 8 novembre “The”. Ecco i vipsul red carpet dellamilanese Il fenomeno di casa Disney “The” sbarca anche in Italia dallo scorso mercoledì 8 novembre. Tanti ideltenutasi nello storico cinema milanese Eliseo, tutti con dresscode a tema per omaggiare eroi ed eroine della pellicola. Fil rouge del red carpet il color argento: opaco, luminoso, satinato, perlescente o full Swarovski. Non manca il blu elettrico e colori brillanti e accesi tipici dei costumi indossati dagli attori holliwoodiani e protagonisti di “The”. Così come elementi in pelle e il nero. Ecco una carrellata di immagini dei ...