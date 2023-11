The Crown 6 | svelati i titoli e le trame degli episodi

Girare l'ultima stagione dinon è stato facile per gli attori . Interpretare la principessa Diana negli ultimi istanti della sua vita è stato "insopportabile" e "un'esperienza davvero spiacevole", ha detto Elizabeth ...

Elizabeth Debicki: «Lady Diana Interpretarla in The Crown nei suoi ultimi momenti è stato insopportabile» Vanity Fair Italia

The Crown 6, quando esce e tutto quello che c'è da sapere l'ultima stagione della serie tv Sky Tg24

Girare l'ultima stagione di The Crown non è stato facile per gli attori. Interpretare la principessa Diana negli ultimi istanti della sua vita è stato «insopportabile» e «un'esperienza davvero ...Da 'The Crown' a 'Bridgerton', fino alla acclamata serie italiana 'Lidia Poet'. Tutte le serie TV storiche da non perdere su Netflix ...