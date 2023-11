The Boys 4 | i teaser art per Billy Butcher e Homelander svelati!

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Iart di The4 persono stati svelati da Prime Video. Dopo i loro camei a sorpresa nel finale di stagione di Gen V, lo spinoff di Theambientato nel college, Prime Video ha rilasciato le prime immaginidi, interpretato da Karl Urban, e, interpretato da Antony Starr, per la prossima quarta stagione di TheGo Darkly Comic In ‘The’ Season 4Art https://t.co/UGZ7qRhIum — The Hollywood Reporter (@THR) November 8, 2023 La quarta stagione sarà lanciata nel 2024 e trasmessa in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e ...