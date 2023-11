Termine distacco macchinari a Indi prorogato fino a domani

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Prosegue la battaglia legale nella vicenda che riguarda lo stop alle cure per la piccolaGregory. L’appello sulla possibilità di trasferire la giurisdizione del caso al giudice italiano verrà discussoa partire dalle ore 12 ora inglese (le 13 in Italia) e di conseguenza ilper ildei supporti vitali èall’esito di tale udienza. Lo fanno sapere i legali della famiglia Gregory. La notizia arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e dall’avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda in contatto con i legali inglesi e la famiglia. Questo, spiegano i legali, è stato possibile poiché è stata attivata la procedura dell’articolo 9, ovvero il giudice competente italiano si è messo in ...