Tennis | ATP Finals e Davis Cup su Sky con tutti i match e produzioni originali per un grande finale di 2023!

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nella Casa dello Sport di Sky ilha vissuto un 2023 eccezionale, ma non è ancora concluso. Anzi. Dal 12 al 19 novembre il Pala Alpitour di Torino ospiterà la 54^edizione delle Nitto ATP. Tutto il torneo andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. A seguire, dal 21 al 26 novembre appuntamento live su Sky e in streaming su NOW con leCup, in programma a Malaga, in Spagna. In più due eccezionali appuntamenti, in collaborazione con Intesa Sanpaolo: l’intervista esclusiva a Jannik Sinner e la produzione originale dedicata a Ivan Ljubicic. Su Sky una copertura completa, congli incontri di singolare e doppio in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Live dal Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude la ...

C'è grandissima attesa per leFinals di Torino che vedranno Jannik Sinner tra i protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi nella stagione del. Ma c'è anche un'altra Italia che vince ed è quella al femminile con ...

Tennis: Atp Sofia, Musetti eliminato da Draper al 2° turno La Sicilia

ATP 250 Sofia: Musetti subito out, cede in due set a Draper LiveTennis.it

Nella Casa dello Sport di Sky il tennis ha vissuto un 2023 eccezionale, ma non è ancora concluso. Anzi. Dal 12 al 19 novembre il Pala Alpitour di Torino ospiterà la 54^edizione delle Nitto ATP Finals.The Swiss also explained that he still deals with “a huge pile of fan mail” sent for his son and that this has not diminished despite the tennis legend retiring ... year in his first full season on ...