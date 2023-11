Temptation Island Winter | perché non andrebbe più onda?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) La versione invernale dinonpiù: ecco il motivo L’edizione invernale disarebbe dovuta andare innel gennaio 2024, tra il termine del Grande Fratello e l’inizio dell’Isola dei famosi. A quanto pare, ci sarebbe stato quanche cambio di programma nel palinsesto televisivo di Mediaset: il GF di Alfonso Signorini sarebbe prolungato esarebbe slittato a settembre 2024. Per quale motivononpiù in? A rispondere alla domanda, ci ha pensato FanPage, che riporta: “Nelle ipotesi della produzione Fascino si era presa in considerazione la meta esotica, ...