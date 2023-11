Temptation Island | dalla proposta di nozze alla rottura | la nota coppia si separa?

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sono state molte le storie in grado di appassionare i telespettatori di, nel corso delle diverse edizioni andate in onda. Tra i diversi protagonisti che hanno scelto di affrontare il viaggio nei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, ci sono anche loro, che si sarebbero improvvisamente lasciati. Dopo un anno di stop,ha fatto ritorno su Canale 5 negli scorsi mesi. Il successo riscossotrasmissione ha spinto Mediaset a realizzare una versione del reality, condotto da Filippo Bisciglia, invernale. I telespettatori continuano difatti ad appassionarsi – e, talvolta, anche a rispecchiarsi – nelle storie dei protagonisti che, di volta in volta, decidono di affrontare il viaggio nei sentimenti all’Is Morus Relais. Unadi ...