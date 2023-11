Teatro Eduardo De Filippo di Arzano | parte la stagione 2023 – 2024

(Di giovedì 9 novembre 2023)oggi ladelDediche ospiterà nove commedie brillanti e divertenti interpretate da attori riconosciuti a livello nazionale. Giovedì 9 novembreufficialmente ladelDedi, sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37, diretto artisticamente da

... ultima iniziativa organizzata in ordine di tempo, ha promosso una serata durante la quale, ...(componenti della Compagnia Teatrale "I figli di Anna" ) metteranno in scena l'atto unico di...

Terzo appuntamento di Brivio a teatro con una commedia di ... Lecco Notizie

‘Il mago di Oz’ al Teatro Eduardo De Filippo ExPartibus

Rosalba Ginex, Antonio Pepe e Rocco Andrisani (componenti della Compagnia Teatrale “I figli di Anna”) metteranno in scena l’atto unico di Eduardo De Filippo “Pericolosamente”, una breve pièce che ...Giovedì 9 novembre parte ufficialmente la stagione 2023 – 2024 del Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), sito in via Giuseppe Verdi n. 25 – 37, diretto artisticamente da Roberta Stravino. Il ...