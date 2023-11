Taylor Swift nominata Artista dell’Anno 2023 di Apple Music

(Di giovedì 9 novembre 2023) Oliver Schusser: “L’impatto disul mondo dellaa è innegabile, non solo in quest’anno da record, ma durante la sua intera carriera” Dopo unda record,è statadi. Tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito stadi di fan urlanti con braccialetti personalizzati, quest’annoha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità. Complessivamente, nei primi 10 mesi delha visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera internazionale di, più di ...

Hadid ha visto Cooper non solo d opo una cena in compagnia delle amiche, Selena Gomez , Sophie Turner e Cara Delevingne , ma anche nel Lucille Lortel Theatre al Greenwich Village di New ...

Apple incorona Taylor Swift come Artista dell'anno con un Apple Music Award iSpazio

Taylor Swift è l'artista dell'anno di Apple Music: per lei numeri da record Sky Tg24

Domani riparte l'Eras Tour di Taylor Swift. Scopri gli outfit migliori sfoggiati dalla cantante durante i suoi concerti da record.Il titolo è andato a Taylor Swift che, dopo un 2023 record tra classifiche, streaming e concerti, ''ha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità''. La cantautrice statunitense ha visto 65 ...