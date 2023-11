Tarsie | violini e intelligenza artificiale

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 9 novembre 2023) A me non piace vivere da nostalgico, però credo che a volte guardarsi indietro faccia bene per mantenere i piedi ben saldi a terra, senza farci incantare da facili sirene. Oggi viviamo in un’era in cui la tecnologia la fa da padrona, le nostre vite sono state cambiate prima dall’arrivo dei televisori, poi dai telefonini, ...