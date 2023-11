Tanti auguri a Brehme | l’Inter celebra il compleanno del tedesco!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Andycompie gli anni. L’ex campione tedesco, protagonista deldei record, spegne proprio oggi 63 candeline. Il club lo. BUON? Potente, instancabile e tecnicamente abilissimo: Andreasè stato un giocatore completo e moderno. Pilastro deltra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, il tedesco ha interpretato in maniera innovativa il ruolo del terzino sinistro, distinguendosi in fase offensiva grazie anche alla sua straordinaria abilità sui calci piazzati. Arrivato nel 1988, in nerazzurroha collezionato 154 presenze, segnando 12 gol. Andy è stato uno dei protagonisti deldei Record, con cui ha vinto oltre allo Scudetto del 1989 anche una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Oggi Andreas ...