(Di giovedì 9 novembre 2023) Care to Action sostiene l’empowerment delleindiane con la cena benefica La luce delle: una notte di gala con Flavia Pennetta emadrine dell’evento

La promessa di Kompatscher "Quest' estate in occasione del Meeting di tuffi al lido - racconta il presidente della Bolzano Nuoto - io eabbiamo accompagnato Kompatscher a fare un ...

Tania Cagnotto: «Il bello di aiutare le donne» Vanity Fair Italia

Sport Benefico: Tania Cagnotto Per "La Luce Delle Donne" SwimSwam

Metti una sera a cena con Flavia Pennetta e Tania Cagnotto all'insegna della solidarietà. Care to Action sostiene l’empowerment delle donne indiane con la cena benefica La luce delle donne, il 9 ...La campionessa azzurra pensa a nuovi progetti dopo la carriera in piscina "Mi dedico al ruolo di mamma e non escludo di diventare allenatrice".