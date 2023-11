“Tacciano le armi” | quell’appello che Israele ha dimenticato

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) «Visto che non credo ci sia qualcuno che vincerà mai due volte il Premio Nobel, permettetemi di cogliere l’occasione e dare un tocco personale a questo riconoscimento prestigioso. Nell’età durante la quale la maggior parte dei giovani combatte per scoprire i segreti della matematica o i misteri della Bibbia, nel periodo in cui sbocciano i primi amori. Alla tenera età di sedici anni, io imbracciavo un fucile in modo da potermi difendere. Non era il mio sogno, volevo diventare ingegnere idraulico. Studiavo in una scuola agricola e pensavo che diventare ingegnere idraulico fosse un lavoro importante se vivevi in Medio Oriente e lo penso tutt’ora. Comunque fui obbligato a ricorrere alle». Iniziava così il celebre discorso con cui Yitzhak Rabin, ex primo ministro di, si rivolse ai suoi interlocutori nel ricevere il Premio Nobel per la pace nel ...