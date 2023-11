Sylvester Stallone | Gli abusi di mio padre mi hanno preparato a Hollywood | ero già abituato a soffrire

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nell'hit Netflix sulla sua vita e sulla sua carriera,ha fatto riferimenti ai maltrattamenti subiti dalche loalla sofferenza per emergere ariflette sulla sua tumultuosa esistenza nel documentario Netflix Sly, in cui parla anche dei problemi cole dei maltrattamenti subiti dal genitore. Nato e cresciuto a Hell's Kitchen, quartiere di New York City,ha avuto un'infanzia travagliata con i suoi genitori, Jackie e FrankSr.ha descritto sua madre come preoccupata di avere un figlio, "anche se era incinta di nove mesi", e ha detto che "continuava a girare sull'autobus. Ed è entrata in travaglio proprio sul bus". ...