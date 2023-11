Sventato in Brasile un attentato di Hezbollah

(Di giovedì 9 novembre 2023) I due cittadini brasiliani sospettati di legami con la fazione libanesee di preparare unincontro istituzioni della comunità ebraica sono stati arrestati anche grazie all'...

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi: sventato attentato di Hezbollah contro gli ebrei in Brasile

I due cittadini brasiliani sospettati di legami con la fazione libanese Hezbollah e di preparare un attentato in Brasile contro istituzioni della comunità ebraica sono stati arrestati anche grazie all ...La guerra fra Israele e Hamas è giunta al 32esimo giorno. Il bilancio delle vittime palestinesi dell’offensiva militare israeliana in corso nella Striscia di Gaza sarebbe superiore a 10 mila, secondo ...