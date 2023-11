Supplenze | scuole alla ricerca di docenti dalla primaria alle superiori | ecco gli interpelli aperti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

...per un anno l'Ordinanza Ministeriale vigente e ha aggiornato la riunione." leggi anche Come iscriversi a una graduatoria provinciale per insegnare nelleAggiornamento graduatorieGps ...

Supplenze brevi, docente può rinunciare alla proroga ed essere ancora convocato da altre scuole Orizzonte Scuola

GPS e regolamento supplenze, la Uil Scuola: “Aggiornamento su base biennale, prorogare l’attuale ordinanza ministeriale e intervenire sul nuovo Regolamento” Orizzonte Scuola

Collaboratori scolastici aspiranti ad una supplenza muniti di auto e moto ... Ne dà notizia Rino Capasso dell’esecutivo provinciale Cobas scuola che nei giorni scorsi aveva sollevato il problema. “In ...RomaToday ha ascoltato mamme e papà di diversi municipi, uniti in una rete che chiede al Comune di tornare a investire sui servizi educativi 0-6 anni: "Quest'anno è un disastro", denunciano le famigli ...