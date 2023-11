Supermedia sondaggi | il dato a sorpresa | l' unico partito che cresce

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) I partiti maggiori, al governo o all'opposizione, segnano un lieve calo. Invece Forza Italia continua are. Sono i risultati dellaAgi-Youtrend di questa settimana. In particolare, la Lega scende al 9% (mentre lo scorso 19 ottobre sfiorava il 10%). Il Pd perde lo 0,3%, FdI e M5s lo 0,1. Ecco tutti i dati.liste: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni 28,8% per cento (-0,1), il Pd di Elly Schlein 19,4% (-0,3), il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte 16,1% (-0,1), la Lega di Matteo Salvini 9,0% (-0,5), Forza Italia 7,3% (+0,2), Azione 3,9% (+0,1) Verdi/Sinistra 3,4% (+0,1), Italia Viva 3,0% (+0,2), +Europa 2,4% (+0,1), Italexit 2,1% (+0,3), Unione Popolare 1,1% (-0,3), Noi Moderati 1,1% (+0,2) Per le coalizioni centrodestra al 46,2% (-0,2), centrosinistra 25,2% (-0,1) Le variazioni tra parentesi indicano lo ...