Superman | Legacy | ecco quando partiranno le riprese del film di James Gunn

... su cui arrivano ora nuovi aggiornamenti inerenti due dei film più attesi, ovveroe The Brave and the Bold , il lungometraggio dedicato a Batman e Robin. Secondo un nuovo rapporto , ...

Superman - Legacy e Batman: a che punto è lo sviluppo dei nuovi ... BadTaste.it Cinema

Superman: Legacy, ecco quando partiranno le riprese del film di ... Movieplayer

The latest round of “Superman: Legacy” casting is raising a lot of questions. James Gunn confirmed Nathan Fillion has been cast as Guy Gardner (a Green Lantern), Isabella Merced will play Hawkgirl, ...Now that the Hollywood strikes are over, Chapter 1 Gods and Monsters is going full steam ahead, with Superman and Batman top of the agenda.