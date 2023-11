Superbonus | sfuma la proroga Zero risorse per il dl anticipi

(Di giovedì 9 novembre 2023) "Lavoreremo solo sugli emendamenti ordinamentali che non abbiano impatto sui saldi". Lo riferisce il presidente della commissione Bilancio de Senato Nicola Calandrini interpellato su quanto deciso in commissione sul dl. La decisione - ha spiegato - "è stata presa in ufficio di presidenza e condivisa dal governo". Eventuali modifiche di altro tipo - viene spiegato - potranno eventualmente...

La commissione Bilancio del Senato ha deciso di lavorare solo su emendamenti ordinamentali che non abbiano impatto sui saldi. Eventuali modifiche di altro tipo saranno prese in esame attraverso il fon ...