Superbonus | la proroga si allontana Il conto per lo Stato a ottobre supera i 92 miliardi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Si complica la possibilità didel, anche per i condomini. Non dovrebbe, infatti, essere ammesso l?emendamento al dl Anticipi presentato da Forza Italia che prevede...

Sul decreto Anticipi si valutano solo emendamenti senza oneri Ladelè a rischio. In Commissione Bilancio al Senato saranno valutati solamente gli emendamenti "non onerosi" al Decreto Anticipi legato alla Manovra 2024 . Quelli cioè che non ...

Nuovo stop alla proroga del Superbonus La Stampa

Superbonus, il pressing di Forza Italia: proroga per i condomini al 30 giugno 2024 Corriere della Sera

Il Superbonus 110%, un'iniziativa che ha rappresentato un pilastro fondamentale per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici in Italia, incontra l'ennesimo stop alla sua proroga.Si complica la possibilità di proroga del superbonus, anche per i condomini. Non dovrebbe, infatti, essere ammesso l’emendamento al dl Anticipi presentato da Forza Italia che prevede appunto di ...