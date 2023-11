Sub scopre un prezioso tesoro nei fondali della Sardegna

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un ritrovamentoha come protagonista isardi delle acque di Arzachena. Un sub avrebbe scoperto un deposito di monete risalenti al IV secolo d.C. il cui valore sarebbe davvero importantissimo. Nel mare di Arzachena, nella costa orientale, è avvenuta una scoperta archeologica dalla portata davvero preziosa. Un sub, durante un’immersione, si sarebbe imbattuto infatti in un grosso deposito di follis, migliaia di monete risalenti alla prima metà del IV secolo d.C.. Insieme al ‘’ sarebbero stati rinvenuti altri reperti archeologici attribuibili a differenti culture. Monete antiche (immagine di repertorio) – VelvetMagIl ritrovamento delle monete Secondo una prima stima, effettuata sulla base del peso complessivo delle monete ritrovate, il numero di follis di bronzo ...