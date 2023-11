Stupro collettivo per me e i miei figli | Islam | l' orrore contro Silvia Sardone | Video

(Di giovedì 9 novembre 2023) Denuncia importante a Fuori dal Coro, talk di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Mario Giordano, da parte di, europarlamentare iscritta nel gruppo Identità e Democrazia e commissario della Lega per la provincia di Milano. Per aver espresso le proprie idee nei confronti dell'estremismoico, laè costretta a vivere sotto scorta per le numerose minacce ricevute. Questo il suo intervento: “Minacce di morte, di, di, per me e i. La mia famiglia ha ovviamente timore, ma non ho in mente di arretrare in alcun modo. Sono stata minacciata, perché ho detto di no al veloico, pensando che sia - cosa che ribadisco - un simbolo di sottomissione, perché ...

'Minacce di morte,per me e per i miei figli - ha detto Silvia Sardone - La mia famiglia ha ovviamente timore ma non ho in mente di arretrare in alcun modo. Sono stata ...

La ragazza dello stupro di gruppo a Palermo da Nunzia De Girolamo: "Inaccettabile pornografia del dolore" - Luce Luce

«Che vergogna la Rai che spettacolarizza uno stupro»: un appello ... left

Una scelta di montaggio che evita il pericolo di monotonia di un'esposizione individuale, simula l'attenzione di più interlocutori, ricordando che il discorso è di interesse collettivo. Pamphlet ...stupro collettivo per me e per i miei figli - ha detto Silvia Sardone - La mia famiglia ha ovviamente timore ma non ho in mente di arretrare in alcun modo. Sono stata minacciata perché ho detto no al ...