“Stuprata e fatta a pezzi dai miliziani di Hamas” | la testimonianza sulle atrocità nel kibbutz raccolta dalla polizia israeliana

(Di giovedì 9 novembre 2023) Una giovane donna vieneripetutamente, uccisa con un colpo alla testa e poi mutilata. È questa l’immagine emersa durante ladivisione anticrimine, Lahav 433, proveniente da una donna sopravvissuta all’assalto di uno deiattaccati dalo scorso 7 ottobre. Come riportato dal quotidiano Haaretz, si tratta della primadirettadalle autorità israeliane che confermerebbe gli episodi di abuso sessuale e vilipendio ai danni delle vittime del massacro neigià denunciate dai soccorritori locali. La donna, nascosta in un villaggio a sud di Israele nel momento dell’attacco delle milizie islamiche palestinesi, ha detto di avere assistito ...

Davide Frattini per corriere.it - Estratti assalto kibbutz hamas L'unità Lahav 433 si è occupata in questi anni delle indagini che hanno portato alla condanna di un primo ministro come Ehud Olmert e ...

La testimone dell’assalto ai kibbutz del 7 ottobre: «Una ragazza stuprata e poi fatta a pezzi» Corriere della Sera

Donna violentata, uccisa e fatta a pezzi da Hamas, l'orrore del 7 ... Il Riformista

"Per la prima volta gli investigatori di Lahav 433" della polizia israeliana "hanno raccolto la testimonianza di uno dei sopravvissuti al massacro nel sud di ...Una serata dell’orrore quella vissuta da un ragazzo di Roma ad Halloween. Un ventenne durante i festeggiamenti del 31 ottobre ha raccontato di essere stato violentato in discoteca, mentre era fuori co ...