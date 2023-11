Studente 15enne entra in aula e spara a un compagno | il coetaneo è morto in ospedale VIDEO

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Si è avvicinato con freddezza inale hato. La polizia tedesca è intervenuta oggi con numerosi agenti nella scuola Waldbachschule di Offenburg, in Baden-Württemberg, regione della Germania sud-occidentale che confina con Francia e Svizzera. Unoha ucciso un. Inutile la corsa indopo gli spari: le ferite non hanno dato scampo. L’assassino,della vittima, è stato arrestato. Secondo i primi riscontri della polizia, il movente del reato sarebbe personale. “L’autore e la vittima evidentemente si conoscevano”, ha riferito il portavoce della polizia di Offenburg.Lo riporta Tagesschau. Circa 180 studenti subito dopo la tragedia sono stati accuditi da psicologi e ...

Poi, per metterlo in riga, sarebbe andato oltre, sfoderando un ceffone sulla guancia del giovanedi fronte all'intera classe. Il, però, non è rimasto a guardare. E a sua volta ha ...

In Brasile studente 15enne spara in una scuola: alunna uccisa, tre feriti. Ad aprile il ragazzo aveva denunciato di essere vittima di bullismo Orizzonte Scuola

A 15 anni spara a scuola e uccide una studentessa: era vittima di bullismo Skuola.net

La Polizia tedesca ha effettuato oggi un intervento massiccio in una scuola di Offenburg, in Baden-Württemberg. Uno studente ha sparato ad un compagno, il quale è deceduto a causa delle ferite riporta ...Un 15enne che ora si trova ricoverato all’ospedale di Sassuolo, in medicina d’urgenza con una prognosi di trenta giorni a causa di una frattura cranica. Lo studente, di origini marocchine e residente ...