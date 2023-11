“Stella di David come la svastica” Scritta antisemita al quartiere ebraico | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) In Piazza delle Cinque Scòle, in pienoa Roma, è comparsa una. Il graffito rappresenta ladia sei punte equiparata a una. Appena scoperto, il simbolo nazista è stato prontamente coperto con un quadrato per camuffarne il significato, ma laè ancora adesso pienamente visibile sul muro della Capitale. Non è il primo, e probabilmente non sarà l'ultimo, atto di odio contro gli ebrei sin dal primo giorno dello scoppio della guerra tra Israele e Hamas, scaturita dall'attentato terroristico dei palestinesi datato 7 ottobre.