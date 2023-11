Sposi astemi decidono di non servire alcol al matrimonio per risparmiare “Meglio l’acqua”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Ultimamente a proposito dei matrimoni se ne stanno sentendo di tutti i colori: dai novellini che fanno sesso a 3 con la damigella nella prima notte di nozze all’ex gelosa che ha lanciato escrementi contro i freschi. L’ultima bizzarria del mondo wedding viene dall’Inghilterra, dove due novellini hanno deciso di nonai loro ospiti nessun tipo di, cosa che ha fatto molto arrabbiare gli invitati e gli stessi familiari. Niente, siamoI dueni hanno informato i loro ospiti che sarebbe stata servita solo acqua in occasione del ricevimento: “Stiamo organizzando il catering per il nostro, quindi tutti avranno una buona scelta di cibo tra cui ...

