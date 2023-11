Spettacolari immagini della nascita di una nuova isola in Giappone

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapprete la7 su Tg. La7.it - Inè nata ...

In Giappone è nata una nuova isola , formatasi a seguito dell' eruzione di un vulcano sottomarino nei pressi dell'isola di Iwo Jima , nell' Oceano Pacifico . Nel video ledell'eruzione che risale allo scorso 21 ottobre, quando il vulcano sottomarino ha cominciato ad eruttare formando l'isolotto, lungo oltre 200 metri, nel giro di una settimana ...

Le prime spettacolari immagini di Euclid — UniboMagazine UniboMagazine

Prime spettacolari immagini di Euclid - MEDIA INAF Media Inaf

Al largo dell'isola di Iwo-jima, in Giappone, sta avvenendo un'eccezionale eruzione surtseiana (un tipo di eruzione vulcanica che si verifica in mari o laghi poco profondi) ovvero una combinazione di ...ROMA – “Non c’è limite al peggio: strumentalizzare il drammatico conflitto nella striscia di Gaza per alimentare una nuova campagna di odio e paura, persino entrando nel campo di azione delle Autorità ...