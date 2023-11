Spal-Lucchese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023 2024

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Paolo Mazza valevole per il secondo turno delladi. I biancazzurri hanno avuto un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, ma ora sperano di cambiare marcia a cominciare da questa importante sfida di. La squadra ospite, invece, vuole provare a fare il colpaccio in trasferta per accedere agli ottavi di finale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 9 novembre alle ore 20:45; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Alle 20:45 troviamo, gara abbinata con la Juventus Next Gen. Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine EUROPA LEAGUE 18.45 Slavia Praga - Roma 21.00 Atalanta - Sturm Graz ...

Lucchese | S.P.A.L. - Società Polisportiva Ars et Labor SPAL

Spal-Lucchese, probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Lunedì scorso, sul campo del Rimini, la Spal ha concluso la partita con una coppia di punte ... Magari già oggi in Coppa Italia serie C contro la Lucchese, in una gara nella quale lo staff tecnico ...A Ferrara potrebbero non scendere nemmeno in campo: infortuni in allenamento. Gorgone: "Valuteremo il da farsi all’ultimo istante, ma non sono guai muscolari". La sfida alle 20,45. E lunedì si riparte ...